После этого вердикта остается в силе решение Клайпедского областного суда, опубликованное 20 марта. Было решено, что полиция и государство должны возместить моральный вред детям убитой женщины, не дождавшейся помощи полиции.

Государству и полиции придется заплатить 110 тысяч евро детям убитой - по 25 тысяч троим детям и 35 тысяч евро ещё одному ребенку.

Кассационная жалоба была подана в Верховный суд Департаментом полиции. В жалобе поднимался вопрос о пересмотре решения судей Отдела гражданских дел Клайпедского уездного суда и возмещении морального вреда.

Представитель Верховного суда Довиле Бружайте сообщила BNS, что в приёме заявления было отказано, потому что в кассационной жалобе не затрагиваются такие правовые вопросы, которые соответствуют по меньшей мере одному основанию для пересмотра дела в кассационном порядке.

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом окончательные судебные решения и постановления в кассационном порядке рассматриваются, если есть нарушение материальных или процессуальных норм закона, имеющее существенное значение для единого толкования и применения закона, если это нарушение могло повлиять на незаконное принятие решений.

Кроме того, если суд в обжалуемом решении отклонился от практики применения и толкования закона, сформированной Верховным судом, или практика Верховного Суда по спорному правовому вопроса различается.

В феврале 2013 года в Клайпедском районе женщину на глазах четырёх маленьких детей убил её муж Повилас Валейка.

Запуганная насильником женщина позвонила по телефону помощи, попросила ее защитить, но помощи полиции не получила. На звонок женщины не отреагировали, даже зная о неоднократных случаях насилия мужчины над супругой.

В феврале 2014 года Клайпедский областной суд признал мужчину виновным и осудил его на 16 лет тюремного заключения за умышленное убийство жены.

Клайпедский районный суд осудил и двух сотрудников полиции в ноябре 2014 года из-за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Клайпедский окружной суд постановил, что женщина, обратившись за помощью, четко выразила желание быть защищённой государством, а полицейские чиновники были осведомлены о повторяющихся случаях насилия мужа на глазах маленьких детей.

"Государственная помощь должна была стать приоритетом, но на просьбу женщины о помощи не отреагировали. Безразличие, бездействие чиновников позволило преступлению произойти и в достаточной степени способствовало причинению морального вреда детям, поэтому государство, от имени которого действовали сотрудники полиции, обязано взять на себя ответственность", - объявил суд.

По мнению судейской коллегии, последствия и ущерб возникли только в результате действий обоих ответчиков - полицейских и убитого мужа - в целом, что определяет совместную ответственность подсудимых.

Коллегия также подчеркнула, что совместная гражданская ответственность лучше защищает потерпевших. В этом случае совместная ответственность будет способствовать тому, что судебное решение будет не только справедливым и законным, но на самом деле осуществимым, а это более всего соответствует интересам детей и их правам на возмещение нематериального ущерба.

"Из-за бессмысленной и ужасной потери матери дети страдали и по-прежнему страдают от большой боли, стресса, беспокойства, ощущения небезопасности. Мать подвергалась пыткам и была убита на их глазах. Если самые маленькие из них, может быть, и не могли это очень ясно понять, нельзя отрицать, что шестилетнего ребёнка мучения матери травмировали гораздо сильнее. Кроме того, ребенок после события должен был давать показания и события, которые произошли, переживать повторно, поэтому он должен получить более высокое возмещение морального ущерба", - заявил суд.