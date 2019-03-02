В приемном отделении Укмергской больницы врачи установили, что пострадавшей также нанесли травмы лица.
Пострадавшая сама обратилась в полицию. Она была пьяна (больше трех промилле). Нетрезвым был и подозреваемый – 1,5 промилле.
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