1 марта, в 18 ч., в Укмерге, на ул. Русу, в доме знакомого мужчины (1991 г.р.), во время пьянки, была изнасилована женщина (1990 г.р.). Подозреваемый - мужчина (1960 г.р.).
© Vida Press

В приемном отделении Укмергской больницы врачи установили, что пострадавшей также нанесли травмы лица.

Пострадавшая сама обратилась в полицию. Она была пьяна (больше трех промилле). Нетрезвым был и подозреваемый – 1,5 промилле.

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