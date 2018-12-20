Вандалы повредили инсталляцию из стекла и света на Лукишкской площади.
© DELFI / Karolina Pansevič

Установленные на площади видеокамеры зафиксировали акт вандализма.

Инцидент произошел 17 декабря, в 23 ч. Двое мужчин направились к инсталляциям на месте фонтана. Осмотрев их, один из них достал телефон, осмотрелся и дал команду начала съемки. Второй в это время стал расшатывать стеклянную колбу и разбил ее.

По словам главы компании Poolservice.LT Мантвидаса Шакалиса, это дерзкое преступление. "Нас поражает тупость этих хулиганов. Наивно предполагать, что их не найдут. На площади 14 видеокамер. Я уже не говорю о силе социальных сетей и желании людей делиться и помогать", - сказал автор идеи созданной инсталляции.

Выяснилось, что это уже второй акт вандализма – первый произошел накануне. Во время обоих актов был нанесен ущерб на сумму 3600 евро.

Компания Poolservice.LT просит общество делиться снятым видео и помочь в поиске виновных.

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