Во время конфликта в Зарасай пострадал нетрезвый сотрудник полиции. Его и его друга избила группа молодых людей. о время драки полицейскому сломали нос. У его друга диагностировали перелом ноги, он был госпитализирован.
© Shutterstock nuotr.

Полиция сообщает, что 21 октября около 0.20 ч. в Зарасай, во дворе дома в переулке Витауто во время конфликта группа молодых людей избила нетрезвого (1,13 промилле) полицейского Р.Д. (1994 г.р.) и его 25-летнего друга.Полицейский был не на службе и без униформы.

У Р.Д. диагностировали сотрясение мозга и перелом носа. После оказания первой помощи ему назначили амбулаторное лечение. Второй пострадавший был госпитализирован.

Полиция опросила нетрезвого (0,83 промилле) 16-летнего подозреваемого.

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