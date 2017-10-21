Полиция сообщает, что 21 октября около 0.20 ч. в Зарасай, во дворе дома в переулке Витауто во время конфликта группа молодых людей избила нетрезвого (1,13 промилле) полицейского Р.Д. (1994 г.р.) и его 25-летнего друга.Полицейский был не на службе и без униформы.

У Р.Д. диагностировали сотрясение мозга и перелом носа. После оказания первой помощи ему назначили амбулаторное лечение. Второй пострадавший был госпитализирован.

Полиция опросила нетрезвого (0,83 промилле) 16-летнего подозреваемого.