Грузовой микроавтобус Fiat Ducato, которым управлял гражданин России И.К., прибыл пункт пропуска Мединкинкай из Беларуси 16 июня около 23:30. Водитель сообщил, что перевозит сумки с почтой в Калининградскую область.
Несмотря на то, что мешки действительно были запломбированы пломбами почты России, во время проверки таможенники в некоторых из них заметили древесные опилки. После более детальной проверки с использованием рентгеновской системы выяснилось, что некоторые из них на самом деле были набиты древесными опилками, другие - ношенной одеждой, а в остальных матоженники обнаружили 7 780 упаковок (389 кг) водопроводного табака.
Их стоимость, исключая НДС, составляет около 39 тысяч евро, сообщила Криминальная служба таможни.
Водителю микроавтобуса грозит до 8 лет лишения свободы.
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