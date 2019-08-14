В загоревшейся кабине грузовика пострадал водитель

14 августа, в 15.25 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о несчастье в Йонишкском районе, в деревне Кальнялё. На у. Рамибес загорелась кабина грузовика.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Пострадал водитель, его доставили в больницу.

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