14 августа, в 15.25 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о несчастье в Йонишкском районе, в деревне Кальнялё. На у. Рамибес загорелась кабина грузовика.
Пострадал водитель, его доставили в больницу.
В загоревшейся кабине грузовика пострадал водитель
14 августа, в 15.25 ч., пожарные-спасатели получили...
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