aA
В Юрбаркском районе со склада украли 26 тонн пшеницы, сообщает полиция.
Rusijos ūkininkai nuima neįprastai aukštos kokybės kviečių derlių
Rusijos ūkininkai nuima neįprastai aukštos kokybės kviečių derlių
© Reuters / Scanpix

5 ноября поступило сообщение о том, что в 18 ч. со склада в деревне Науининкай со склада увезли 26 тонн пшеницы.

Грузовик с зерном нашли в деревне Павидауйис, ущерб уточняется.

Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

С завтрашнего дня в Литве вводят карантин: эпидемиологи говорят, что это еще не все (22)

С завтрашнего дня в Литве вводят карантин . Основные...

О главном для Ингриды Шимоните и будущего правительства Литвы: коронавирус, экономика, БелАЭС, белорусы в Литве, США и Россия  "Delfi Главное" - специальный гость (33)

В новом выпуске " Delfi Главное " интервью с кандидатом на...

За последние сутки в Литве диагностировали 1656 случаев коронавируса (14)

Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие...

Белорусский "бизнес" в Литве: литовские курильщики отдают белорусскому режиму миллионы (138)

Ежегодно Литва поддерживает белорусский авторитарный...

Положение трагическое: в течение двух недель плановые медуслуги перестанут предоставлять (90)

Несмотря на то, что пока плановые медицинские услуги в...

|Maža didelių žinių kaina