Полиция информирует, что девочка пропала на безлюдной территории, там есть поля, пастбища, речка, небольшие озера, леса.
На девочке была розовая куртка со светоотражателем на спине, серые брюки и синие резиновые сапоги.
Ребенка ищет полиция и пограничники. На место происшествия вылетел вертолет СОГГ.
Полиция обратилась к жителям – всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят звонить по номеру 112.
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