Полиция информирует, что девочка пропала на безлюдной территории, там есть поля, пастбища, речка, небольшие озера, леса.

На девочке была розовая куртка со светоотражателем на спине, серые брюки и синие резиновые сапоги.

Ребенка ищет полиция и пограничники. На место происшествия вылетел вертолет СОГГ.

Полиция обратилась к жителям – всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят звонить по номеру 112.