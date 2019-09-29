28 сентября, в 20 ч., в Юрбаркском районе, в деревне Мостейкяй из дома ушла и не вернулась Агне Масюлите (2010 г.р.). Девочка - аутистка. Полиция просит о помощи.
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Полиция информирует, что девочка пропала на безлюдной территории, там есть поля, пастбища, речка, небольшие озера, леса.

На девочке была розовая куртка со светоотражателем на спине, серые брюки и синие резиновые сапоги.

Ребенка ищет полиция и пограничники. На место происшествия вылетел вертолет СОГГ.

Полиция обратилась к жителям – всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят звонить по номеру 112.

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