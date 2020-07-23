В Юрбаркском районе месяц назад пропала девушка, полиция просит о помощи

Карина Краузайте (2006 г.р.) 21 июня, в 20.46 ч. ушла из дома опеки в Вейшвиле (Юрбаркский район) и до сих пор не вернулась.
Девушка убежала из дома опеки не в первый раз, в последний раз ее нашли в Таураге. Вероятно, и сейчас она может быть в Таураге или Таурагском районе. Приметы: рост 1,40 м, волосы светлые, какая одежда была на девушке, неизвестно.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просьба звонить по номерам 8 700 63125 или 112.
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