24 августа, в 23 ч., в больницу доставили и госпитализировали малолетнего ребенка (2016 г.р.) с симптомами отравления лекарственными препаратами.

Мать рассказала врачам, что мальчик гостил у бабушки в Юрбаркском районе, где проглотил половину таблетки.