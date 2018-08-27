В Юрбаркскую больницу был доставлен малолетний ребенок, он отравился лекарствами.
Vaikas ir vaistai
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24 августа, в 23 ч., в больницу доставили и госпитализировали малолетнего ребенка (2016 г.р.) с симптомами отравления лекарственными препаратами.

Мать рассказала врачам, что мальчик гостил у бабушки в Юрбаркском районе, где проглотил половину таблетки.

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