В Юрбаркасе женщина ранила мужчину

13 октября, в 20.30 ч., в больницу из Юрбаркаса, из дома на ул. Кауно, привезли и госпитализировали мужчину 1975 г.р. Диагноз - колото-резаные раны на спине. Пострадавший был пьян - 2,75 промилле.

Пострадавший рассказал, что в подъезде дома, когда он разговаривал с соседкой, он почувствовал ноль в спине и заметил трех убегавших.

Полиция задержала нетрезвую (2,83 промилле) подозреваемую 1980 г.р., мужчине (1959 г.р.) вручена повестка.

Ведется расследование.