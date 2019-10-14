В Юрбаркасе женщина ранила мужчину

Департамент полиции сообщает, что в Юрбаркасе пострадал мужчина. По предварительным данным, на него напали прямо в подъезде. Подозреваемая задержана.
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13 октября, в 20.30 ч., в больницу из Юрбаркаса, из дома на ул. Кауно, привезли и госпитализировали мужчину 1975 г.р. Диагноз - колото-резаные раны на спине. Пострадавший был пьян - 2,75 промилле.

Пострадавший рассказал, что в подъезде дома, когда он разговаривал с соседкой, он почувствовал ноль в спине и заметил трех убегавших.

Полиция задержала нетрезвую (2,83 промилле) подозреваемую 1980 г.р., мужчине (1959 г.р.) вручена повестка.

Ведется расследование.

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