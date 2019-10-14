В Юрбаркасе женщина ранила мужчину

13 октября, в 20.30 ч., в больницу из Юрбаркаса, из дома на ул. Кауно, привезли и госпитализировали мужчину 1975 г.р. Диагноз - колото-резаные раны на спине. Пострадавший был пьян - 2,75 промилле.
Пострадавший рассказал, что в подъезде дома, когда он разговаривал с соседкой, он почувствовал ноль в спине и заметил трех убегавших.
Полиция задержала нетрезвую (2,83 промилле) подозреваемую 1980 г.р., мужчине (1959 г.р.) вручена повестка.
Ведется расследование.
В Клайпеде задержан пьяный несовершеннолетний
Полиция сообщает, что в Клайпеде был задержан нетрезвый...
В Купишкисе женщину подозревают в насилии над детьми
Женщину из Купишкиса подозревают в насилии над...
В Плунге задушили женщину: только после убийства дети узнали, что их мать не раз избивали (5)
Дети убитой женщины, даже спустя немногим более...
Из-за упавшего на дорогу дерева BMW попал в аварию: пострадала женщина (3)
В Варенском районе водитель попала в аварию из-за...
TOP новостей
Самые крупные землевладельцы в Литве: тысячи гектаров в руках горстки людей (45)
Крупнейшим землевладельцам в Литве принадлежат тысячи...
Пенсионерка: это решение - насмешка над вырастившими детей женщинами, которых бросили мужья (30)
"Мне кажется, что насмешка - платить вдовью пенсию...
Эксперт о налоге на недвижимость в Литве: в кризис от него не откажутся
Председатель Комиссии по налогам Литовской бизнес...
Кто в Литве сможет получить компенсацию на автомобиль в размере 1000 евро (9)
Министерство охраны окружающей среды Литвы на покупку...
Глава МИД Литвы: действия Турции в Сирии могу навредить борьбе с группировкой ИГИЛ (32)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...