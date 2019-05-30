В Юрбаркасе – ряд преступлений: генкомиссар полиции Литвы обещает подкрепление

На фоне убийства и попытки изнасилования СМИ практически не обратили внимания на нападение на тренера.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис рассказал DELFI об этом происшествии.

27 мая, в 15.49 ч., поступило сообщение о том, что "к школе пришли молодые люди, которые хотели избить семиклассницу. Звонила тренер". Женщина объяснила, что пришла группа молодых людей, которые хотели забрать с ее тренировки девочку (2005 г.р.). Тренер не разрешила им это сделать и велела убираться из зала. Двое мальчиков стали оскорблять тренера, вынесли из зала на улицу зеркало. После того как тренер выпроводила подростков из зала, она позвонила в полицию.

Выяснилось, что группа подростков стояла на улице, в зал зашли лишь двое из них. Некоторые ребята оборвали цветы на клумбе и бросили их в двери спортзала. Драки не было. Все дети в возрасте 13-14 лет. Ведется расследование по факту нарушения общественного порядка (284 ст. УК). Информация была передана мэрии, руководству школы и родителям детей, ведется работа. Эти подростки раньше в поле зрения полиции не попадали.

Убит подросток

23 мая в Юрбаркасе было обнаружено тело пропавшего 10 мая юноши (2001 г.р.) с колотой раной на шее. До того как было обнаружено тело был задержан 17-летний подозреваемый - лучший друг покойного. Он был арестован. Тело обнаружили в заброшенном здании детского сада на ул. Жемайтес.

Эвакуирован комиссариат

28 мая, во время обыска были изъяты две учебные гранаты. В соответствии с процедурами на место происшествия вызвали саперов и из комиссариата эвакуировали 4 сотрудников.Учебные гранаты опасности не представляли. Ведется служебная проверка.

Попытка изнасилования

26 мая, в 4.30 ч., в усадьбе сельского туризма в Таурагском районе нетрезвый молодой человек (2001 г.р.), применив физическое насилие, пытался изнасиловать девушку (2002 г.р.). Подозреваемый был пьян - 1,12 промилле.

Выяснилось, что девушка была сильно избита, у нее изувечено лицо. Пострадавшую доставили в Каунасскую клинику. Девушка находится в реанимации.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый - сын политика из Юрбаркаса. По сведениям DELFI, он свою вину отрицает, однако показаний свидетелей было достаточно для предъявления обвинений по 3 ч. 149 ст. УК.

"Молодого человека опросили и отпустили. Его не арестовали, но назначили меру пресечения. После опроса ему предъявлены обвинения в попытке изнасилования", – сказала DELFI представитель полиции.

Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Подозреваемый занимается спортом - боевыми искусствами.

Оба его родителя - члены политической партии.

Генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас сказал DELFI:

"Мне об этой ситуации известно, я постоянно на связи с главой ГКП Мариямпольского округа и получают информацию о событиях в Юрбаркасе. Все эти происшествия между собой не связаны.

Ситуация находится под контролем, на все происшествия должным образом реагировали, оперативно установили подозреваемых, в двух случаях ведется расследование, что касается истории в спортклубе - уточняют обстоятельства происшествия, поддерживают контакт с родителями несовершеннолетних.

Сегодня в мэрию Юрбаркаса приехали руководители Юрбаркского комиссариата и ГКП Мариямпольского округа, они встречаются с мэром, общиной, старостами.

Идет выяснение ситуации, представят расследования и превентивную работу, полиция ответит на волнующие общество вопросы.

Будем следить за ситуацией. Если увидим, что нужна более активная работа полиции или больше сил - все будет сделано".