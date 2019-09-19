19 сентября, в 13 ч. в Юрбаркасе у одной из гимназий полиция зафиксировала ДТП. Одна из водителей была пьяна (средняя степень опьянения).
© DELFI / Karolina Pansevič

Выяснилось, что нетрезвая водитель - ответственный секретарь Юрбаркского отделения социал-демократов Илона Поцене, пишет портал jurbarkosviesa.lt.

На сайте сообщается, что политик взяла на таран другой автомобиль. Женщина приехала в гимназию за сыном. Ребенка после ДТП забрали специалисты службы по правам ребенка.

DELFI с самой Поцене связаться не удалось. Ее мобильный был выключен.

Председатель Юрбаркского отделения партии Аудронюс Зайрюс сказал, что он находится в командировке и ничего об инциденте не знает. О ДТП ничего не знает и лидер социал-демократов Литвы Гинтаутас Палуцкас.

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