Выяснилось, что нетрезвая водитель - ответственный секретарь Юрбаркского отделения социал-демократов Илона Поцене, пишет портал jurbarkosviesa.lt.
На сайте сообщается, что политик взяла на таран другой автомобиль. Женщина приехала в гимназию за сыном. Ребенка после ДТП забрали специалисты службы по правам ребенка.
DELFI с самой Поцене связаться не удалось. Ее мобильный был выключен.
Председатель Юрбаркского отделения партии Аудронюс Зайрюс сказал, что он находится в командировке и ничего об инциденте не знает. О ДТП ничего не знает и лидер социал-демократов Литвы Гинтаутас Палуцкас.
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