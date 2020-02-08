В Юрбаркасе обнаружено тело сотрудника СОГГ

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Департамент полиции Литвы информировал, что в Юрбаркасе было обнаружено тело сотрудника Службы охраны госграницы.
6 февраля, в 7.40 ч., в Юрбаркасе, в квартире на ул. Альгирдо, обнаружено тело сотрудника (1984 г.р.) Службы охраны госграницы.
Подозревают самоубийство.
Ведется расследование.
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