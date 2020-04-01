aA
В Юрбаркасе нетрезвый нарушитель общественного порядка бранился, плевался и пугал полицейских, что он болен коронавирусом.
В Юрбаркасе нетрезвый гражданин плевался и кричал, что болен коронавирусом
© DELFI / Domantas Pipas

Полиция сообщила, что 31 марта, в 19.49 ч. поступило сообщение о нарушении общественного порядка в Юрбаркасе, в здании на ул. С.Даряус ир С.Гирено.

По предварительным данным, на месте происшествия мужчина бранился, начал демонстративно кашлять и плеваться в сторону полицейских.

Полицейские задержали нарушителя и поместили его в автомобиль.

Выяснилось, что житель (1980 г.р.) деревни Мозуришкяй (Шакяйский район) был пьян - 1,49 промилле.

Поскольку он заявил, что болен COVID-19, вызвали скорую.

Мужчину задержали. Ведется расследование.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Супруги после звонка по номеру горячей линии были запуганы: не знали, стоит ли проходить тестирование (22)

Разговор с волонтером горячей линии (1808) об анализе на...

Литовский профессор: 6 из 7 случаев коронавируса могут остаться незамеченными (53)

Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...

Важно знать водителям: с апреля вступают в силу некоторые изменения

1 апреля для водителей в Литве – важная дата, поскольку...

Rūta Skyrienė

Совет работникам: если вы согласились на снижение зарплаты, должна быть снижена и нагрузка (3)

Компании, которые из-за карантина, связанного с...

Сейм Литвы повысил денежные штрафы нарушителям карантина (4)

Во вторник сейм Литвы повысил денежные штрафы...

|Maža didelių žinių kaina