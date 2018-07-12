11 июля, в 7.25 ч., в деревне Юодшиляй (Вильнюсский район) в жилом доме было обнаружено тело женщины (1959 г.р.) со следами побоев на лице и множественными переломами ребер.
Kaimas
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Задержаны нетрезвые подозреваемые: 1984 г.р. 2,72 промилле, 1976 г.р. 1,87 промилле и 1980 г.р. 2,48 промилле. По неподтвержденным данным, это жители Салининкай.

Полиция пока не хочет раскрывать подробности преступления, однако некоторые обстоятельства выясняются. Пострадавшая пришла в дом к своему знакомому в Юодшиляй, на ул, Балтосёс Вокес ночью без одежды, в руках у нее был телефон и ключи от квартиры. Женщина была жестоко избита.

По неофициальным данным, она просила не вызывать врачей, а только приютить ее на ночь. В среду утром женщина была мертва.

По неподтвержденным данным, в дом к знакомому она пришла со стороны пруда. По одной из версий, у пруда и было совершено преступление. Пока нет результатов экспертизы, неизвестно, была ли женщина изнасилована, однако это не исключено.

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