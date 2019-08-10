В Юодкранте перевернулась байдарка, в воде оказались три человека

О несчастье по номеру 112 сообщили около 11 ч. Звонивший сказал, что перевернулась байдарка, в воду упали три человека.

По данным пожарных-спасателей, на всех пострадавших были спасательные жилеты.

Пока на место ехали пожарные-спасатели, руку помощи упавшим в залив протянули очевидцы происшествия - рыбаки.

К приезду пожарных-спасателей и врачей всех троих уже доставили на берег.