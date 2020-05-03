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В течении долгих выходных специалисты НЦОЗ посещали точки торговли и предоставления услуг, чтобы убедиться, что деятельность соответствуют требованиям смягченного карантина, сообщается в пресс-релизе учреждения.
В выходные выявлено 66 нарушений карантина в точках торговли и услуг
© DELFI / Josvydas Elinskas

Оценивалось соблюдение необходимых условий для защиты общественного здоровья, гигиены, работников и покупателей с необходимыми средствами индивидуальной защиты, т.е. ограничен ли поток покупателей, отмечены ли соответствующие промежутки между покупателями в очередях, допускаются ли только посетители в масках и прибывающие в группах не более чем из 2 человек, предупреждаются ли лица, находящиеся в группе риска, и тд.

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В период 1-3 мая было проверено 1304 торговых и сервисных точек. Большинство - 60% (788 мест) всех проверенных были поставщиками услуг красоты, 23% (302 места) - непродовольственными (одежда, обувь, товары для дома и т. д.), 17% (214 мест) - рынки, музеи, места для спорта и предоставления услуг, ботанические сады, общественные места.

Большинство нарушителей среди поставщиков услуг красоты

Из всех 1304 сервисных и торговых точек, проверенных в выходные дни, нарушения установлены в 66 из них, что составило 5% от всех проверенных. Большинство нарушений было зафиксировано в салонах красоты - до 87 процентов всех нарушений. 8 процентов выявленных нарушений были зафиксированы в непродовольственных точках, 6 процентов - на торговых площадках.

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