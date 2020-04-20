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В минувшие выходные в Литве зафиксированы 169 случаев нарушения карантина, сообщил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
В выходные дни за нарушение карантина в Литве оштрафованы 169 человек
© DELFI / Domantas Pipas

"В субботу составлено 116 протоколов, в воскресенье – 53", – сказал BNS Р. Матонис.

Кодекс административных правонарушений предусматривает, что за нарушения, которые вызвали опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафами от 500 до 1500 евро, руководители компаний – от 1500 до 6 тыс. евро. При первом нарушении назначается половина минимального штрафа.

В целом, со вступлением в силу протоколов об административном правонарушении за нарушение правил карантина, полиция Литвы оштрафовала около 1,4 тыс. человек.

За три дня пасхальных выходных полиция составила 231 протокол о нарушении карантинных правил.

ru.DELFI.lt
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