В Восточном Лондоне гражданка Литвы скончалась от смертельной дозы витаминов

Курс витаминов для укрепления организма женщине подарил супруг Альгирдас. Он сказал, что витамины стоили 400 фунтов стерлингов.

27 июня Саугунене сделали инъекцию в вену. Через два часа ей стало плохо, она почувствовала слабость. По данным портала, женщина потеряла сознание. Врачам не удалось спасти ей жизнь.

Витамины супруг женщины купил у 54-летней гражданки Литвы Дайвы Скачковене. После смерти Саугунене Скачковене была арестована по подозрению в убийстве. После допроса ее временно освободили из-под стражи. Подозревают, что витамины были привезены из Литвы.

Издания The Sun и DailyMail сообщают, что Скачковене - медик по образованию, но в Великобритании она свою квалификацию не подтвердила и лицензии у нее не было.

Подобные витамины популярны в Голливуде, о них не раз говорили известные люди, однако организация British Nutrition Foundation предупреждала об опасности таких витаминов. В Англии они нелегальны.

Подобных дел в Англии было немного, поэтому полиция делает все, чтобы тщательно расследовать это дело. Основная цель – предупредить жителей о вреде таких витаминов.

Начато расследование.