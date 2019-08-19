В воскресенье вечером под Вильнюсом, рядом с рынком Гарюнай, на магистрали Клайпеда-Вильнюс, столкнулись четыре автомобиля. Пострадали люди. По предварительным данным, пострадали женщина и подросток, их травмы нетяжелые.
© DELFI

Из-за ДТП образовался огромный затор.

В воскресенье вечером под Вильнюсом столкнулись четыре автомобиля
© DELFI
В воскресенье вечером под Вильнюсом столкнулись четыре автомобиля
© DELFI

ЧП и криминал

В Клайпедском районе за нетрезвое вождение оштрафована судья из Голландии

Полиция Клайпедского района в воскресенье, 18 августа,...

В Паланге воры спокойно не смогли пройти мимо Porsche

В минувшие выходные в полицию Паланги обратились...

Выясняются обстоятельства ДТП под Паневежисом: водитель BMW уехал, оставив 9 пострадавших (1)

В Паневежском районе столкнулись автомобили BMW и Mercedes....

В воскресенье вечером под Вильнюсом столкнулись четыре автомобиля (1)

В воскресенье вечером под Вильнюсом, рядом с рынком...

Массовое убийство в российском Ульяновске: подросток зарубил всю семью (45)

Сегодня, в воскресенье 18 августа, 16-летний житель села...

TOP новостей

Работодатели в Литве нашли новый способ задабривания работников

12% или каждая 8 компания в Литве – столько компаний, по...

Сергей Шарм Сергей Шарм Сергей Шарм

"В Палангу влюбился раньше, чем в литовскую жену": как курорт становится центром притяжения русской интеллигенции (21)

Паланга издавна привлекала художников, поэтов,...

ВидеоМы! Новая серия про 90-е в Литве. ТВ и кино с тех лет и до сегодняшнего дня (1)

Какие передачи и фильмы мы смотрели в 90-е ? Где теперь...

Недисциплинированный отдыхающий в Паланге получил штраф в размере 300 евро (1)

В минувшие выходные палангским спасателям пришлось не...

Погода: до середины недели прогнозируют дожди (1)

В понедельник в Литве прогнозируют переменную...