В воскресенье вечером под Вильнюсом столкнулись четыре автомобиля

Скопировать ссылку В воскресенье вечером под Вильнюсом столкнулись четыре автомобиля

В воскресенье вечером под Вильнюсом, рядом с рынком Гарюнай, на магистрали Клайпеда-Вильнюс, столкнулись четыре автомобиля. Пострадали люди. По предварительным данным, пострадали женщина и подросток, их травмы нетяжелые.