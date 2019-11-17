Он нагнал сбежавшего велосипедиста у Жверинского моста, на ул. А.Гоштауто, рядом с парламентом и вызвал полицию.
Сбежавший мужчина (1952 г.р.) был нетрезв (0,78 промилле). Он сказал нагнавшему его велосипедисту, что не заметил, что с кем-то столкнулся.
Пострадавшего велосипедиста (1977 г.р.) врачи скорой помощи увезли в больницу (он получил травму руки). Второго участника ДТП полиция увезла в Наркологический центр, чтобы он сдал кровь на анализ, поскольку в ДТП пострадал человек.
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