Он нагнал сбежавшего велосипедиста у Жверинского моста, на ул. А.Гоштауто, рядом с парламентом и вызвал полицию.

Сбежавший мужчина (1952 г.р.) был нетрезв (0,78 промилле). Он сказал нагнавшему его велосипедисту, что не заметил, что с кем-то столкнулся.

Пострадавшего велосипедиста (1977 г.р.) врачи скорой помощи увезли в больницу (он получил травму руки). Второго участника ДТП полиция увезла в Наркологический центр, чтобы он сдал кровь на анализ, поскольку в ДТП пострадал человек.