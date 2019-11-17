17 ноября, в 14.45 ч., в полицию сообщили о том, что в Вильнюсе, на набережной у Зеленого моста столкнулись два велосипедиста. Столкновение было сильным, один из велосипедов был поломан, а велосипедист перелетел через руль. Второй участник ДТП уехал, не остановившись, но его догнал друг пострадавшего.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Он нагнал сбежавшего велосипедиста у Жверинского моста, на ул. А.Гоштауто, рядом с парламентом и вызвал полицию.

Сбежавший мужчина (1952 г.р.) был нетрезв (0,78 промилле). Он сказал нагнавшему его велосипедисту, что не заметил, что с кем-то столкнулся.

Пострадавшего велосипедиста (1977 г.р.) врачи скорой помощи увезли в больницу (он получил травму руки). Второго участника ДТП полиция увезла в Наркологический центр, чтобы он сдал кровь на анализ, поскольку в ДТП пострадал человек.

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