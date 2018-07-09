В воскресенье в Паневежском районе с места ДТП сбежали два пьяных водителя

Водитель с места происшествия уехал.

В больнице у пострадавшей диагностировали открытые переломы ноги и бедра, сотрясение мозга, многочисленные ушибы. После осмотра ее увезли в реанимацию Паневежской больницы.

Подозреваемого нашли и задержали.

В тот же вечер с места ДТП сбежал еще один пьяный водитель. В 20.26 ч. мужчина (1974 г.р.), житель Рокишкского района, сел нетрезвый (2,40 промилле) за руль VW Golf и в пределах деревни Румпишкенай столкнулся с мопедом Yiben, которым управлял трезвый мужчина (1968 г.р.). Водитель VW Golf с места ДТП уехал.

Подозреваемого задержали.