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В воскресенье в Вильнюсе загорелась пиццерия в помещении магазина IKI.
В воскресенье утром в Вильнюсе загорелось помещение пиццерии
© DELFI (V.Spurytės nuotr.)

"В помещении магазина IKI произошел пожар, его ликвидировали 7.06 ч.", – сказал BNS представитель Департамента пожарной безопасности.

Люди во время пожара не пострадали. О пожаре сообщили по номеру 112 в 06.34 ч. Горело помещение в магазине IKI на ул. Йонажуолю.

Причины пожара выясняются.

ru.DELFI.lt
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