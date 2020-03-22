В воскресенье утром в Вильнюсе загорелось помещение пиццерии

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В воскресенье в Вильнюсе загорелась пиццерия в помещении магазина IKI.
"В помещении магазина IKI произошел пожар, его ликвидировали 7.06 ч.", – сказал BNS представитель Департамента пожарной безопасности.
Люди во время пожара не пострадали. О пожаре сообщили по номеру 112 в 06.34 ч. Горело помещение в магазине IKI на ул. Йонажуолю.
Причины пожара выясняются.
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