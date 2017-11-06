Пресс-атташе Генеральной прокуратуры Эляна Мартинонене в понедельник сказала BNS, что в военной части была установлена "вероятная недостача взрывчатого вещества".

О начале досудебного расследования относительно пропажи "материальных ценностей военного назначения" Вооруженные силы (ВС) сообщили в пятницу, однако ни представители системы обороны, ни представители правоохраны пока так точно и не назвали, недостача какого военного имущества была установлена.

Недостача была зафиксирована в четверг. Э. Мартинонене не указала, какой точно дефицит взрывчатки установлен.

"Правоохранители ведут себя так, как будто это может быть максимально опасно, но все же есть вероятность того, что это была ошибка в учете", - сказала представитель прокуратуры.

Офицер Военной полиции по связям с общественностью Павелас Лукьяновас на прошлой неделе сказал, что расследование начато по статье 324 Уголовного кодекса.

Статья предусматривает для военнослужащего, который по причине халатности утратил доверенное ему для служебных целей оружие, боеприпасы, взрывчатку, транспортное средство или другую военную технику, наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до трех лет.