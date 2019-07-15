В это воскресенье из палатки литовского ремесленника пропали янтарные бусы ручной работы стоимостью 175 рублей (~72 евро). Однако далеко уйти вору не удалось — он был с поличным задержан сотрудниками оперативно-поискового отдела.
Похитителем оказался житель Витебска 1975 года рождения, уже имеющий в биографии судимость за кражу. Янтарные бусы возвращены владельцу, а в отношении витебчанина возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Витебского облисполкома.
Как сообщали Naviny.by ранее, на днях еще одной жертвой воров стала приехавшая в Витебск туристка из российского города Великие Луки. У 28-летней женщины украли сумочку, которая она повесила на спинку стула в одном из кафе. Вор был задержан в течение часа.
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