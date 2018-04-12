Департамент полиции Литвы сообщил, что в Висагинасе, на ул. Статибининку, в квартире, было обнаружено тело мужчины (1959 г.р.).
11 апреля, около 18.15 ч., в Висагинасе, на ул. Статибининку, в квартире было обнаружено тело мужчины со следами побоев на лице и груди.
Причину смерти мужчины выясняют эксперты.
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В Висагинасе в квартире найдено тело мужчины
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