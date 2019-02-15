В четверг вечером, около 22 ч. в квартире, в Висагинасе было обнаружено тело мужчины (1960 г.р.) с колотой раной на спине. На месте происшествия был задержан пасынок (2003 г.р.) убитого.
© DELFI / Ainis Gurevičius

15 февраля утром DELFI связался со специалистом ГКП Утенского округа Виолетой Гинайтене. Женщина сказала, что из-за того, что подозреваемый - несовершеннолетний, подробную информацию об этом деле предоставлять не будут, однако она подтвердила первичную информацию.

В квартире произошел конфликт. Нетрезвый подросток поссорился со своим отчимом на кухне. По предварительным данным, как подозревают, он схватил нож и убил отчима одним ударом.

Подозреваемый подросток был нетрезвым (0.96 промилле). Его доставили в КПЗ.

Ведется расследование.

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