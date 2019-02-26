26 февраля, в 19.11 ч., в полицию сообщили об убийстве в Висагинасе. Сообщалось, что в квартире на ул. Тайкос убит мужчина.
Информация подтвердилась. В квартире нашли тело мужчины. Полиция задержала троих подозреваемых.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Зарегистрированные (0) Анонимные (1)
В Висагинасе совершено убийство, задержаны трое подозреваемых (1)
26 февраля, в 19.11 ч., в полицию сообщили об убийстве в...
По-прежнему разыскивают пропавшего в пятницу военного (6)
Прошло уже почти четверо суток с момента загадочного...
Виновником трагического ДТП в Укмергском районе мог стать заснувший за рулем водитель (1)
25 февраля в Укмергском районе произошло трагическое...
Взрыв в Вильнюсе: мужчина открыл газовый баллон и зажег зажигалку (3)
Вильнюсская полиция информировала, что причиной взрыва...
В Пакруойском районе из охотничьего ружья был ранен ребенок (9)
Полиция сообщает, что в доме опеки в Пакруойском районе...
TOP новостей
Экономист: за старую машину жители Литвы платят больше, чем эстонцы за новую (67)
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас убежден, что...
Ярмарка Казюкаса и выборы: как их удастся совместить (6)
В ближайшие выходные в литовской столице пройдет...
Вильнюсский окружной суд отпускает на свободу судью Верховного суда Лаужикаса (16)
Вильнюсский окружной суд (ВОС) во вторник принял...
Еще один кандидат в президенты набрал 5-значное количество голосов в интернете (7)
В интернете на данный момент больше всего голосов...
Разоблачитель НТВ из Литвы: Мы разобрали и показали, как это сделано, что дальше? (257)
"Мы разобрали и показали, как это сделано: вот тут врут,...