26 февраля, в 19.11 ч., в полицию сообщили об убийстве в Висагинасе. Сообщалось, что в квартире на ул. Тайкос убит мужчина.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Информация подтвердилась. В квартире нашли тело мужчины. Полиция задержала троих подозреваемых.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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