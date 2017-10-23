22 октября в Висагинасе погибла женщина, которая выпала из окна многоквартирного дома.
© Anželika Stackevič

По данным полиции,тело женщины (1961 г.р.) обнаружили в 14.15 ч. во дворе дома на ул. Космосо.

По предварительным данным, женщина выпала из окна квартиры на 6 этаже.

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