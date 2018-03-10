10 марта, ночью, около 3 ч., в Висагинасе, на ул. Ветеранов, в квартире, было обнаружено тело мужчины (1964 г.р.). На лице были следы насилия. В квартире пили.
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Задержаны собутыльники покойного (1969, 1952 и 1961 г.р.). Их доставили в комиссариат.

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