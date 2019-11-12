В Висагинасе 16-летний сломал шейный позвонок своей нетрезвой матери

По данным полиции, женщина била своего сына (он был трезвым), а сын применил физическую силу в отношении матери. Женщину госпитализировали, подозревают перелом шейного позвонка.
Ведется расследование.
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