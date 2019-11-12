В Висагинасе 16-летний сломал шейный позвонок своей нетрезвой матери

Скопировать ссылку В Висагинасе 16-летний сломал шейный позвонок своей нетрезвой матери

8 ноября, в 16.50 ч., в доме в Висагинасе произошел конфликт между нетрезвой (0,64 промилле) женщиной (1968 г.р.) и ее несовершеннолетним сыном (2003 г.р.).