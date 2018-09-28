В Вильнюсскую больницу с симптомами переохлаждения доставлен мужчина

27 сентября утром в Вильнюсскую больницу доставили мужчину. По предварительным данным, диагноз - общее переохлаждение.
© DELFI / Karolina Pansevič

27 сентября, в 6.45 ч., в больницу с ул. Соду был доставлен мужчина. Его госпитализировали с симптомами переохлаждения. Мужчине на вид 55-60 лет. Личность не установлена.

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