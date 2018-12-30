Полиция получила сообщение о том, что 28 декабря, около 21.18 ч. в больницу обратился мужчина (1971 г.р.) с огнестрельным ранением в области шеи, он был госпитализирован.

Мужчина сказал врачам, что 26 декабря в Лентварисе (Тракайский район), он ранил себя при неосторожном обращении с газовым пистолетом.