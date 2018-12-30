Вильнюсские врачи сообщили в полицию о том, что в больницу приехал мужчина с огнестрельным ранением в области шеи.
Полиция получила сообщение о том, что 28 декабря, около 21.18 ч. в больницу обратился мужчина (1971 г.р.) с огнестрельным ранением в области шеи, он был госпитализирован.
Мужчина сказал врачам, что 26 декабря в Лентварисе (Тракайский район), он ранил себя при неосторожном обращении с газовым пистолетом.
Зарегистрированные (0) Анонимные (1)
В Пакруойском районе полиция усмиряла "стриптизера" (1)
В Пакруойском районе в полицию сообщили о том, что...
В Вильнюсскую больницу приехал мужчина с огнестрельным ранением в области шеи (1)
Вильнюсские врачи сообщили в полицию о том, что в...
В Каунасе из плебании похитили несколько тысяч евро (14)
В пятницу было обнаружено, что из плебании в Каунасе...
Межпраздничные выходные: во время ночного рейда сотрудникам полиции попались три пьяных водителя (8)
В ночь с пятницы на субботу сотрудники полиции в...
TOP новостей
После встречи Нового года на Кафедральной площади состоится субботник (12)
В этом году встреча Нового года на вильнюсской...
Что делать, если вы хотите откладывать на пенсию больше, чем полагается? (4)
С начала 2019 года в Литве вступает в силу новая система...
Опрос: человек года – президент Литвы Даля Грибаускайте (373)
Человеком года жители Литвы считают президента Далю...
Президент Литвы поделилась самыми запоминающимися мгновениями 2018-ого года (34)
За несколько дней до Нового года президент Литвы Даля...