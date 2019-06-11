В вильнюсскую больницу доставлен ребенок с симптомами наркотического отравления

10 июня в Сантаришкскую детскую больницу был доставлен младенец. Его состояние оценивалось как тяжелое. Когда врачи сообщили об инциденте в полицию, они еще не знали причину отравления. Вскоре выяснилось, что ребенок оказался в коме из-за наркотического отравления.
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В полицию сообщили, что 10 июня, в 23.40 ч. в больницу из квартиры на ул. Шалткальвю, в Вильнюсе, доставили мальчика, родившегося в прошлом году.

О доставленном в коматозном состоянии пациенте 2018 г.р. врачи сначала ничего не могли сказать. Было назначено обследование.

11 июня представители детской больницы сказали DELFI, что 11-месячный младенец отравился опиоидами.

"Ребенок был доставлен в коматозном состоянии, диагноз - отравление опиоидами. К счастью, ребенок вышел из комы, пока его состояние улучшается", – сказали DELFI представители клиники.

Полиция выясняет, как ребенок мог отравиться наркотическими веществами.

Опиоиды - самые распространенные наркотики. Они могут быть как натурального происхождения (морфин, кодеин), так и синтетическими (некоторые обезболивающие) и полусинтетическими (героин). Каким из веществ отравился ребенок, врачи не уточнили.

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