В Вильнюсскую больницу доставлен пострадавший от взрыва петард подросток

Полиция сообщает, что несовершеннолетний (2007 года рождения) был доставлен в Вильнюсскую больницу 26 декабря около 18 часов и госпитализирован с травмами руки. В тот же день в Вильнюсе, на ул. Архитекту, он пострадал от взрыва петард.
Начато расследование по статье 138 (2/1) УК Литовской Республики. (Тот, кто причинил вред или ранил несовершеннолетнего, может быть лишен свободы на срок до пяти лет).
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