В вильнюсскую больницу доставлен мужчина в коматозном состоянии

Полиция сообщила, что 2 июля, в 0.24 ч., из подъезда многоквартирного дома в Вильнюсе, на ул. В.Мацюлявичаус был доставлен 30-40-летний мужчина. Диагноз - эпидуральная гематома головного мозга, мужчина находится в коме.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Начато расследование.