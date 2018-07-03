В вильнюсскую больницу доставлен мужчина в коматозном состоянии

Полиция сообщила, что 2 июля, в 0.24 ч., из подъезда многоквартирного дома в Вильнюсе, на ул. В.Мацюлявичаус был доставлен 30-40-летний мужчина. Диагноз - эпидуральная гематома головного мозга, мужчина находится в коме.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Начато расследование.
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