26 ноября, в 18.26 ч., в Вильнюсе, в торговом центре на ул. Озо, у молодого человека (2001 г.р.) нашли и изъяли 19 полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения (возможно наркотиками).
Молодой человек был закрыт в КПЗ.
Ведется расследование.
В Вильнюсском торговом центре задержан молодой человек, у которого были наркотики
В Вильнюсе был задержан молодой человек, у которого, как...
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