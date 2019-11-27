В Вильнюсском торговом центре задержан молодой человек, у которого были наркотики

26 ноября, в 18.26 ч., в Вильнюсе, в торговом центре на ул. Озо, у молодого человека (2001 г.р.) нашли и изъяли 19 полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения (возможно наркотиками).

Молодой человек был закрыт в КПЗ.

Ведется расследование.