В Вильнюсском районе взорвалась хозпостройка, загорелся дом

На место происшествия приехали врачи, полиция и пожарные-спасатели.

По предварительным данным, пожар в хозпостройке заметили соседи. Они бросились спасать находившуюся там собаку, а в это время в постройке взорвался газовый баллон. Один из соседей получил травмы, его увезли в больницу. Собака была спасена. Хозпостройка сгорела дотла.

Сгорела и половина дома. В 21.45 ч. пожар еще тушили.

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© DELFI skaitytojas



