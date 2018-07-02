В Вильнюсском районе взорвалась хозпостройка, загорелся дом

На место происшествия приехали врачи, полиция и пожарные-спасатели.
По предварительным данным, пожар в хозпостройке заметили соседи. Они бросились спасать находившуюся там собаку, а в это время в постройке взорвался газовый баллон. Один из соседей получил травмы, его увезли в больницу. Собака была спасена. Хозпостройка сгорела дотла.
Сгорела и половина дома. В 21.45 ч. пожар еще тушили.
DELFI благодарит читателя за видео.
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