29 марта, в 14.55 ч. в деревне Кальвяляй (Вильнюсский район) в лесу, неизвестный ножом нанес ранение мужчине (1980 г.р.). Пострадавший доставлен в больницу. Подозреваемого разыскивают.

29 марта, в 18.30 ч., в доме в деревне Якишкяй (Йонишкский район) нетрезвый (2,09 промилле) мужчина (1961 г.р.) ранил ножом нетрезвую (2,02 промилле) женщину (1964 г.р.), которой назначили амбулаторное лечение. Подозреваемый задержан.

В 19 ч. в Каунасе, в доме на ул. K.Гриняус, с виду знакомый мужчина ранил ножом мужчину (1985 г.р.). Пострадавший находится в больнице, обстоятельства происшествия расследуют.