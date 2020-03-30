29 марта, в 14.55 ч. в деревне Кальвяляй (Вильнюсский район) в лесу, неизвестный ножом нанес ранение мужчине (1980 г.р.). Пострадавший доставлен в больницу. Подозреваемого разыскивают.
29 марта, в 18.30 ч., в доме в деревне Якишкяй (Йонишкский район) нетрезвый (2,09 промилле) мужчина (1961 г.р.) ранил ножом нетрезвую (2,02 промилле) женщину (1964 г.р.), которой назначили амбулаторное лечение. Подозреваемый задержан.
В 19 ч. в Каунасе, в доме на ул. K.Гриняус, с виду знакомый мужчина ранил ножом мужчину (1985 г.р.). Пострадавший находится в больнице, обстоятельства происшествия расследуют.
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