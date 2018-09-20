В Вильнюсском районе в ДТП погиб мотоциклист

20 сентября после обеда в Вильнюсском районе произошло ДТП, унесшее жизнь мотоциклиста.
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Вильнюсская полиция информирует, что в 13.14 ч. поступило сообщение о том, что у деревни Ужукене, на Минском шоссе столкнулись автомобиль Nissan и мотоцикл.

Сначала сообщалось, что мотоциклист находится в шоковом состоянии, но потом выяснилось, что его состояние серьезное. Врачи скорой помощи реанимировали его, но тщетно. Мотоциклист скончался.

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