В Вильнюсском районе в ДТП погиб мотоциклист

Вильнюсская полиция информирует, что в 13.14 ч. поступило сообщение о том, что у деревни Ужукене, на Минском шоссе столкнулись автомобиль Nissan и мотоцикл.

Сначала сообщалось, что мотоциклист находится в шоковом состоянии, но потом выяснилось, что его состояние серьезное. Врачи скорой помощи реанимировали его, но тщетно. Мотоциклист скончался.