Полиция сообщает, что 10 сентября, в 14.47 ч. в деревне Пашиляй (Вильнюсский район) перевернулся автомобиль Opel. Погиб мужчина 40-50 лет, личность погибшего устанавливается. Второй находившийся в машине мужчина жив и практически не пострадал. Кто сидел за рулем автомобиля, неясно.
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