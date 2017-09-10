Полиция сообщает, что 10 сентября, в 14.47 ч. в деревне Пашиляй (Вильнюсский район) перевернулся автомобиль Opel. Погиб мужчина 40-50 лет, личность погибшего устанавливается. Второй находившийся в машине мужчина жив и практически не пострадал. Кто сидел за рулем автомобиля, неясно.