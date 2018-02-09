ДТП произошло 9 февраля, в 14.49 ч. По номеру 112 позвонил проезжавший мимо водитель.
На место происшествия выехали спасатели, врачи и полиция.
По словам спасателей, к их приезду в автомобиле оставался один человек, его освободили, срезав крышу машины. Пострадавшего увезли в больницу. В машине ехали три человека.
По предварительным данным, пострадал один из пассажиров, он был зажат. Пьяного водителя увезли в Наркологический центр (алкотестер показал 2,04 промилле).
В автомобиле валялось много лотерейных билетов и пластиковых бутылок из-под пива.
По словам очевидцев, перед ДТП автомобиль съехал в кювет, кто-то помог им вытащить машину, после чего они врезались в дерево.
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