ДТП произошло 9 февраля, в 14.49 ч. По номеру 112 позвонил проезжавший мимо водитель.

На место происшествия выехали спасатели, врачи и полиция.

По словам спасателей, к их приезду в автомобиле оставался один человек, его освободили, срезав крышу машины. Пострадавшего увезли в больницу. В машине ехали три человека.

По предварительным данным, пострадал один из пассажиров, он был зажат. Пьяного водителя увезли в Наркологический центр (алкотестер показал 2,04 промилле).

В автомобиле валялось много лотерейных билетов и пластиковых бутылок из-под пива.

По словам очевидцев, перед ДТП автомобиль съехал в кювет, кто-то помог им вытащить машину, после чего они врезались в дерево.