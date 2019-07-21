В Вильнюсском районе в аварии погиб мужчина

Поздним вечером субботы врачи, полиция и пожарные спешили в деревню Тоторине в Вильнюсском районе: водитель, как сообщается, застрял в машине в результате аварии.
По номеру Единой помощи в 23.23 сообщили, что в результате аварии в деревне Тоторине автомобиль съехал с дороги, а в нем оказался зажат мужчина.
Прибывшие спасатели выввободили мужчину из машины, но его жизнь не удалось спасти.
Полиция выясняет детали произошедшего.
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