В Вильнюсском районе в аварии погиб мужчина

По номеру Единой помощи в 23.23 сообщили, что в результате аварии в деревне Тоторине автомобиль съехал с дороги, а в нем оказался зажат мужчина.

Прибывшие спасатели выввободили мужчину из машины, но его жизнь не удалось спасти.

Полиция выясняет детали произошедшего.