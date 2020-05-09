В Вильнюсском районе упал самолет, погибли двое мужчин

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.

Департамент полиции уточнил, что у деревни Кена, в полях, упал самолет АН авиации им. С.Дарюса и С.Гиренаса.

Во время инцидента погибли двое мужчин (личности погибших устанавливаются).

Один из членов аэроклуба информировал Delfi, что оба погибших - не новички. Один из них был очень опытным пилотом. Причина трагедии выясняется.