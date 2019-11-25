Департамент пожарной безопасности и спасения отмечает, что из тягача выпали три емкости с краской.
По предварительным данным, краска вылилась на проезжую часть
Пожарные расстелили специальный ковер, чтобы не дать краске растечься по дороге.
Полиция регулирует движение.
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