Департамент пожарной безопасности и спасения отмечает, что из тягача выпали три емкости с краской.

По предварительным данным, краска вылилась на проезжую часть

Пожарные расстелили специальный ковер, чтобы не дать краске растечься по дороге.

Полиция регулирует движение.