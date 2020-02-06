В Вильнюсском районе столкнулись микроавтобус и VW Passat: пострадали 5 человек

Вильнюсская полиция информировала Delfi, что около 8 ч. поступило сообщение о том, что на дороге в сторону Шальчининкай, у поворота на Юодшиляй, произошло серьезное ДТП.
По предварительным данным, столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль VW Passat.
На место происшествия выехала не только полиция, но и врачи. Помощь медикам потребовалась пяти пострадавшим.
Сообщается, что пострадали 3 пассажира микроавтобуса и 2 пассажира VW Passat.
О состоянии пострадавших пока никаких данных нет.
Ведется расследование. Из-за ДТП на дороге образовался затор.
TOP новостей
Американский портал составил рейтинг лидирующих по числу убийств городов Европы: 3 первых - в Литве правительство требует объяснений (82)
Популярный американский портал Foxnews, который, правда,...
Советник президента Литвы о трудоустройстве жены Сквернялиса: есть вопросы (12)
Старший советник президента Литвы Гинатаса Науседы...
Скандал в литовском изоляторе для несовершеннолетних: с детьми был закрыт педофил (2)
В каунасском СИЗО-колонии для несовершеннолетних...
Глава МИД Литвы: даже если БелАЭС начнет работать, будем требовать ее закрытия (11)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Сенат оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте (15)
Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по всем...