В Вильнюсском районе столкнулись два автомобиля

Около 7.45 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Рудамина, за железнодорожным переездом, столкнулись два автомобиля.

Звонившие сообщили о пострадавших. Были сведения о том, что женщина получила травму головы.

На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.