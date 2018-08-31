В Вильнюсском районе столкнулись два автомобиля

Полиция информировала, что 31 августа утром поступило несколько сообщений о ДТП. Сообщалось, что столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.
© DELFI / Karolina Pansevič

Около 7.45 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Рудамина, за железнодорожным переездом, столкнулись два автомобиля.

Звонившие сообщили о пострадавших. Были сведения о том, что женщина получила травму головы.

На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.

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