В Вильнюсском районе столкнулись автомобили: Volvo оказался в кювете

Сообщение о ДТП поступило в 16 ч.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что столкнулись два автомобиля. Никто зажат не был.
На месте происшествия работает полиция и врачи. Очевидцы рассказали, что один из участников ДТЮ съехал с дороги и перевернулся.
Полиция рассказала, что сообщалось о двух пострадавших. Сообщалось, что люди в сознании, у них в крови головы.
В ДТП участвовали автомобили Volvo и Renault.
По предварительным данным, оба водителя были трезвыми.
Полиция сказала, что один из водителей повредил шею, второй - ногу, она они доставлены в больницу.
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