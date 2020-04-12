aA
Департамент полиции Литвы сообщил об убийстве в Вильнюсском районе.
В Вильнюсском районе совершено убийство: подозреваемый задержан на месте
© DELFI

11 апреля, в 21.27 ч., в Вильнюсском районе, в дер. Белазаришкес в доме было обнаружено тело мужчины (1963 г.р.) с колотой раной в области груди. Задержан нетрезвый подозреваемый (1986 г.р.).

Полиция сообщает, что убийство было совершено во время пьянки.

Ведется расследование.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

За прошедшие сутки в Литве выявили 27 новых случаев коронавируса (4)

За прошедшие сутки в Литве установили 27 новых случаев...

Новый очаг коронавируса в Литве: заболели 10 работников одного предприятия

Директор Вильнюсского департамента Национального...

Погода в Литве: ожидается похолодание

В первый день Пасхи к Литве приблизится циклон, будет...

Биохимик Матулис: опыта уже достаточно, чтобы сказать, как распространяется вирус и когда риск наибольший (117)

Коронавирус является одной из самых больших проблем...

Nerijus Mačiulis

Мачюлис сравнил, как страны борются с коронавирусом: Литва идет кратчайшим путем - все запрещает (114)

По словам главного экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса ,...

|Maža didelių žinių kaina